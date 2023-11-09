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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Вторым расширением для Risk of Rain 2 станет Seekers of the Storm Компания Gearbox анонсировал...

Вторым расширением для Risk of Rain 2 станет Seekers of the Storm Компания Gearbox анонсировал...

Вторым расширением для Risk of Rain 2 станет Seekers of the StormКомпания Gearbox анонсировала новое DLC для кооперативного roguelike-экшена Risk of Rain 2, получившее название Seekers of the Storm и ставшее вторым расширением для игры, которое было анонсировано вместе с анимационным трейлером, посвященным сюжету и новым… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.

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