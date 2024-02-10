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Китай

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Обзор: Иностранные лидеры и главы международных организаций поздравили китайский народ с Новым годом Дракона

Пекин, 9 февраля /Синьхуа/ -- В связи с приближением китайского Нового года Дракона иностранные лидеры и главы международных организаций направили праздничные телеграммы или письма председателю КНР, генеральному секретарю ЦК КПК Си Цзиньпину, поздравив китайский народ с праздником Весны и выразив надежду на укрепление двусторонних отношений и взаимовыгодного сотрудничества с Китаем.

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