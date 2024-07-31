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"Это не афишируется широко": Тихое предательство "друзей" России. Депутат не стал молчать

"Это не афишируется широко": Тихое предательство "друзей" России. Депутат не стал молчать

Участник "шариатского патруля" сбежал из России. Вчера извинялся, сегодня сыплет намёками Участник "шариатского патруля" Самандар, известный своими попытками "навести порядок" в Мытищах, сбежал из России.

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Комментарии
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epobedimski
С мусульманами дружить нельзя. Обязательно предадут!
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13 час.
Одиссей
&quot;Агрессивно настроенных &quot;новых граждан&quot; народ предлагает лишать гражданства и депортировать&quot; Да не депортацию надо налаживать, а ВЪЕЗД ограничивать!!!  Количество сокращать! Фильтрацию осуществлять! Депортацию, впрочем, тоже расширять! И не только &quot;агрессивных&quot;, но и просто НАРУШИТЕЛЕЙ. Хоть даже просто улицу на красный свет перешли. &quot;два или три года Казахстан и Узбекистан проводят совместные военные учения с США.&quot; А почему баям и ханам, коль они так уж завязаны на деньги мигрантов к НАМ, не ставится условие: или абсолютная лояльность к нам, или - ВАШИХ мигрантов нафиг и сосите лапу. Наш МИД, надо прямо сказать, провалил работу на Околице, а теперь, по всему, дело идет к тому, что проваливает работу в СрАзии.
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10 час.
Н
Наталья
Осветлять необходимо всю Россию! СРОЧНО!!!
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8 час.

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