"Это не афишируется широко": Тихое предательство "друзей" России. Депутат не стал молчать

Одиссей

"Агрессивно настроенных "новых граждан" народ предлагает лишать гражданства и депортировать" Да не депортацию надо налаживать, а ВЪЕЗД ограничивать!!! Количество сокращать! Фильтрацию осуществлять! Депортацию, впрочем, тоже расширять! И не только "агрессивных", но и просто НАРУШИТЕЛЕЙ. Хоть даже просто улицу на красный свет перешли. "два или три года Казахстан и Узбекистан проводят совместные военные учения с США." А почему баям и ханам, коль они так уж завязаны на деньги мигрантов к НАМ, не ставится условие: или абсолютная лояльность к нам, или - ВАШИХ мигрантов нафиг и сосите лапу. Наш МИД, надо прямо сказать, провалил работу на Околице, а теперь, по всему, дело идет к тому, что проваливает работу в СрАзии.