Появление «засечной черты» на границе говорит о переходе России к стратегической обороне

Одна из самых важных новостей последних дней – это сообщения о формировании в Белгородской области некой новой «засечной черты», которая должна защищать Россию от Украины.
Популярные статьи
- Русские не накажут? Хватит быть жалкими и добренькими на возвращаемых нами территориях
- При попадании таких мразей к нам в плен они должны быть осуждены по закону и казнены прилюдно через повешение, как это делали советские воины с нацистскими преступниками
- Главная российская угроза западным «стелсам» запускается в серийное производство
Свежие комментарии