Короткий тест на память: что в СССР зимой заливали в бачок стеклоомывателя?

В советские времена про зимние стеклоомывающие жидкости никто толком и не слышал, однако же они были! Официально выпускалась стеклоомывающая противообледенительная жидкость «Обзор» – впрочем, она поставлялась только в автохозяйства.
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