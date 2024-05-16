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Путин: 90% всех платежей между Россией и Китаем проводятся в рублях и юанях

Путин: 90% всех платежей между Россией и Китаем проводятся в рублях и юанях

Около 90% всех платежей между Россией и Китаем совершили в рублях и юанях. Переход на расчеты в национальной валюте придал импульс торговле, заявил на переговорах в Пекине российский президент Владимир Путин.

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