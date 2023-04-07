Посол КНР в России: Запад не может давать указания по конфликту на Украине

Западные государства не могут диктовать Китаю, как нужно вести себя в вопросе украинского конфликта. Пекин с начала кризиса проявил инициативу мирного решения и не передавал оружие ни одной из сторон, отметил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.