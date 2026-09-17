Массовая гибель рыбы под Ростовом: озеро стало ярко-зеленым

В Ростовской области специалисты выясняют обстоятельства массовой гибели рыбы в хуторе Ленинаван. Внимание местных жителей привлекли изменившийся до ярко-зеленого цвет воды в озере и всплывшие на поверхность мертвые сомы, раки и другие обитатели водоема.