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Царьград

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Массовая гибель рыбы под Ростовом: озеро стало ярко-зеленым

Массовая гибель рыбы под Ростовом: озеро стало ярко-зеленым

В Ростовской области специалисты выясняют обстоятельства массовой гибели рыбы в хуторе Ленинаван. Внимание местных жителей привлекли изменившийся до ярко-зеленого цвет воды в озере и всплывшие на поверхность мертвые сомы, раки и другие обитатели водоема.

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