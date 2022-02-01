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Буше получил 1 год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в 2011 году

Суд округа Уоштено (штат Мичиган, США) вынес приговор форварду «Локомотива» Риду Буше по делу об оральном сексуальном насилии в отношении 12-летней девочки в 2011 году.

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