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Марченко о русской тройке в «Коламбусе»: «Вдохновляет и мотивирует. Подсказываем друг другу на русском – в этом больше плюсов, чем минусов»

Кроме него, в составе «Блю Джекетс» находятся российские форварды Егор Чинахов и Дмитрий Воронков, защитник Иван Проворов и вратарь Даниил Тарасов.

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