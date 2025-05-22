Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 752 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Ботюк
    Горе без ума.Политолог Марков ...
  • Юрий Белов
    Инопланетяне совсем о*уели ???!!!!! ВСЕХ поголовно первобытных (с гражданством РФ и без) - ГНАТЬ на хрен из страны по...Это уже не дерзос...
  • Юрий Белов
    А нас каким боком это должно волновать - куда они денутся ?! По домам пусть разъезжаются ! ВСЕХ поголовно первобытных...90% детей мигрант...

Безысходность косплея

Безысходность косплея

Картинко чтобы дебилов разбомбилоПериодически я возвращаюсь к теме косплея в политике, потому что, во-первых, смотреть на это убожество нет никаких сил, а во-вторых, только зачистив политическое поле от косплееров можно ожидать прихода на него каких-то более здоровых и созидательных сил.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх