Татарстанда һәм Казанда Сабантуй көннәре билгеле

17 мартта ТР Рәисе Рөстәм Миңнеханов «Сабантуй» бәйрәмнәрен уздыру көннәре турында карарны чыгарды. «Җирле үзидарә органнары тәкъдимнәрен исәпкә алып, «Сабантуй» татар милли бәйрәмен түбәндәге көннәрдә уздырырга», диелә документта.
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