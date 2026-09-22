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«Гетьман на лабутенах просит встречи»: зачем Путину садиться напротив Зеленского?

«Гетьман на лабутенах просит встречи»: зачем Путину садиться напротив Зеленского?

Чем ближе зима, тем интенсивней киевский режим фонтанирует «мирными» предложениями. Украине нужна передышка, для продолжения войны позже.

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