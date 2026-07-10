Губернатор Кубани: 50 парков обновят после голосования 740 тыс. человек

Результаты шестого всероссийского голосования по благоустройству стали предметом обсуждения на заседании межведомственной комиссии, которое прошло под руководством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
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