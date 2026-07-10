Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 532 подписчика

Губернатор Кубани: 50 парков обновят после голосования 740 тыс. человек

Губернатор Кубани: 50 парков обновят после голосования 740 тыс. человек

Результаты шестого всероссийского голосования по благоустройству стали предметом обсуждения на заседании межведомственной комиссии, которое прошло под руководством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии