Политика как он...
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Политика как она есть

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В МИД Израиля назвали «моральным банкротством» заявление Гутерриша по Газе

В МИД Израиля назвали «моральным банкротством» заявление Гутерриша по Газе

Министерство иностранных дел Израиля охарактеризовало как «моральное банкротство» заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором тот выразил возмущение в связи с возобновлением боевых действий в секторе Газа.

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