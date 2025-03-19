В МИД Израиля назвали «моральным банкротством» заявление Гутерриша по Газе

Министерство иностранных дел Израиля охарактеризовало как «моральное банкротство» заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором тот выразил возмущение в связи с возобновлением боевых действий в секторе Газа.
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