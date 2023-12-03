Скотт Риттер: сторонники победы Украины заговорили о переговорах

На Западе постепенно приходит осознание того, что Украина не в состоянии одержать победу в противостоянии с Россией, поэтому все чаще звучат голоса в пользу дипломатического урегулирования, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для портала Energy Intelligence.
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