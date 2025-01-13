13 января День российской печати

День российской печати отмечается 13 января и имеет важное историческое значение. Он был учреждён постановлением Президиума Верховного совета Российской Федерации 28 декабря 1991 года и связан с началом издания первой российской печатной газеты «Ведомости», основанной указом Петра Великого.