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Рязанские новости

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13 января День российской печати

13 января День российской печати

День российской печати отмечается 13 января и имеет важное историческое значение. Он был учреждён постановлением Президиума Верховного совета Российской Федерации 28 декабря 1991 года и связан с началом издания первой российской печатной газеты «Ведомости», основанной указом Петра Великого.

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