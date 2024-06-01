Bloomberg: Киев начинает ощущать кадровый дефицит, который бьёт и по передовой и по экономике

Сегодня 236 прочитали Экономика Больше по теме Как сообщает американское информационное агентство Bloomberg, дефицит рабочей силы на Украине становится все более ощутимым, на фоне огромного потока беженцев, мобилизации и людей пытающихся спастись от неё, а также крупных потерь на передовой.