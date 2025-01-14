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Мода и Шоу-бизнес

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В дом актера Бена Аффлека приехали агенты ФБР

В дом актера Бена Аффлека приехали агенты ФБР

К голливудскому актеру Бену Аффлеку внезапно пришли агенты ФБР. Об этом сообщает издание Page Six. 12 января сотрудники ФБР были сфотографированы возле дома Бена Аффлека, который находится в Брентвуде, Калифорния.

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