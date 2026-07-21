Нижегородские аграрии нарастили производство мяса на 12%

За первое полугодие 2026 года сельскохозяйственные организации Нижегородской области увеличили объёмы производства основных видов животноводческой продукции, по ряду направлений превысив среднероссийские темпы.
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