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Царьград

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Нижегородские аграрии нарастили производство мяса на 12%

Нижегородские аграрии нарастили производство мяса на 12%

За первое полугодие 2026 года сельскохозяйственные организации Нижегородской области увеличили объёмы производства основных видов животноводческой продукции, по ряду направлений превысив среднероссийские темпы.

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