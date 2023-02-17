Глава YouTube Сьюзан Войжицки уходит с поста

Генеральный директор YouTube Сьюзан Войжицки объявила об уходе с поста. В сообщении, опубликованном в блоге компании, она заявила, что «решила оставить пост руководителя YouTube и начать новую главу, посвященную семье, здоровью и личным проектам».
Генеральный директор YouTube Сьюзан Войжицки объявила об уходе с поста. В сообщении, опубликованном в блоге компании, она заявила, что «решила оставить пост руководителя YouTube и начать новую главу, посвященную семье, здоровью и личным проектам».
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