Вопрос передачи Украине украденных российских денег вступает в решающую стадию

Администрация Джозефа Байдена инициировала переговоры с союзниками США о возможной передаче замороженных активов российского Центробанка (около 300 млрд долларов) в пользу Украины на фоне уменьшения финансовой поддержки со стороны Вашингтона и европейских стран.
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