Два фрукта в одном пироге: ароматное грушевое песочное «чудо» с яблочным повидлом. И без дрожжей.

К чаю всегда хочется вкусного и сладкого, и лучше, если это будет десерт собственного приготовления. Давайте испечем ароматный грушевый пирог с яблочным повидлом, ведь классический сюжет «чай с пирогом» — это неотделимые друг от друга вещи, как хлеб и масло, огонь и дым, муж и жена, любовь и ….