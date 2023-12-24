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МИД назвал пещерной русофобией высказывание политика из Эстонии о выборах

МИД назвал пещерной русофобией высказывание политика из Эстонии о выборах

NFCC|Владимир Гердо Предложение бывшего главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу запретить организацию выборов в посольствах РФ идет в русле "пещерной" русофобии коллективного Запада и Евросоюза (ЕС), заявили в МИД РФ, пишет РИА Новости.

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