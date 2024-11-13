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"Сдаёмся!". Украинский командир заявил, что его подразделение готово отступить из Курахово, но все ждут приказа главкома Сырского

"Сдаёмся!". Украинский командир заявил, что его подразделение готово отступить из Курахово, но все ждут приказа главкома Сырского

Если украинские части не отступят из населенного пункта в ближайшее время, тогда они попадут в очередной "котёл" или все погибнут.

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