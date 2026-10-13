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Происшествия

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За серию афер с получением госсубсидий для молодых семей на 4 млн рублей осудят жительницу Карачаево-Черкесской Республики

За серию афер с получением госсубсидий для молодых семей на 4 млн рублей осудят жительницу Карачаево-Черкесской Республики

В Карачаево-Черкесской Республике следственным отделом ОМВД России по г. Черкесску завершено расследование уголовного дела о многоэпизодном мошенничестве.

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