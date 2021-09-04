Курильский офшор хотят воплотить в жизнь до конца года

Об этом сообщил глава Минвостокразвития. Но для этого еще предстоит доработать законодательство. Каковы перспективы курильского офшора?Особый налоговый режим на Курилах могут запустить до конца года.
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