Интересный способ хранения капусты в пленке: лежит до апреля, как свежесрубленная

Мало собрать урожай, нужно его еще и правильно сохранить. Капуста в этом смысле – не исключение. Тем, кто выращивает капусту на хранение, хорошо известны «мучения» по этому поводу: капуста – это не корнеплоды, которые после сбора урожая находятся в состоянии глубокого покоя, да еще и защищены плотной кожурой.