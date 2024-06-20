Возраст зависимости: когда у ребёнка может пробудиться интерес к алкоголю, сигаретам и наркотикам? Подростковый возраст часто сопровождается различными сложностями, одна из которых – интерес к сигаретам, алкоголю и наркотикам.
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