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Возраст зависимости: когда у ребёнка может пробудиться интерес к алкоголю, сигаретам и наркотикам? 

Возраст зависимости: когда у ребёнка может пробудиться интерес к алкоголю, сигаретам и наркотикам? 

Возраст зависимости: когда у ребёнка может пробудиться интерес к алкоголю, сигаретам и наркотикам?  Подростковый возраст часто сопровождается различными сложностями, одна из которых – интерес к сигаретам, алкоголю и наркотикам.

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