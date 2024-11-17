17.11.24==Названа самая красивая девушка мира. Как на «Мисс Вселенная» выступила Россия и какие скандалы случились на конкурсе?

Конкурс красоты «Мисс Вселенная — 2024» выиграла Виктория Кьер Тейлвиг из Дании Екатерина Лобанова Олег Парамонов В Мексике прошел финал «Мисс Вселенная» — одного из самых знаменитых и скандальных конкурсов красоты.
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