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17.11.24==Названа самая красивая девушка мира. Как на «Мисс Вселенная» выступила Россия и какие скандалы случились на конкурсе?

Конкурс красоты «Мисс Вселенная — 2024» выиграла Виктория Кьер Тейлвиг из Дании Екатерина Лобанова Олег Парамонов   В Мексике прошел финал «Мисс Вселенная» — одного из самых знаменитых и скандальных конкурсов красоты.

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Владимир Алтайцев
Фу, блд.Одни  шлюхи  мерзкие
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