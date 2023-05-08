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Песков: Реакция на запрос Приднестровья увеличить число миротворцев РФ не сформулирована

Песков: Реакция на запрос Приднестровья увеличить число миротворцев РФ не сформулирована

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал запрос главы представительства непризнанной Приднестровской Молдавской республики в РФ Леонида Манакова об увеличении числа российских миротворцев.

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