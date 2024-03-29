Спикер парламента Симонян: Армения всегда стремилась в Евросоюз

Армения впервые примет участие в собрании глав парламентов стран Евросоюза. Она всегда стремилась в сообщество и продвигала европейскую демократическую систему, заявил спикер парламента республики Ален Симонян.
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