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ОБКАКАМС

ОБКАКАМС

Вчера наблюдался слабенький набег ципсоты с привычными визгами «Умоемся красными линиями!» и «А, Роджерс боится написать про удары АТАКМС, ему нечего сказать!».

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