Знаки Зодиака, которые ненавидят друг друга

Наверняка вы уже проверяли себя и близких на совместимость по знакам Зодиака. А что насчет теста на непереносимость? Узнайте, с кем по гороскопу вашему созвездию сложно поладить (и найдите тому подтверждение среди знакомых).
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