Желающим накопить на старость рассказали, где стоит держать сбережения

Депутат Никитин посоветовал желающим накопить на старость вкладываться в золото Гражданам России, желающим накопить деньги к старости, стоит обратить внимание на вложение сбережений в золото, рассказал депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.
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