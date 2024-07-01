Тарпищев: проблемы с допуском россиян к Играм-2024 сохраняются

Медалисты Токио не поедут в Париж.фото: olympics.com--> Сохраняются некоторые проблемы по допуску российских теннисистов к Олимпийским играм в Париже, заявил 1 июля президент Федерации тенниса России (ФТР), член МОК Шамиль Тарпищев.
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