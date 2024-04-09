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Военный эксперт Ланге: На Западе раскол в вопросе помощи Украине

Военный эксперт Ланге: На Западе раскол в вопросе помощи Украине

Немецкий военный эксперт Нико Ланге в интервью NTV заявил о расколе Запада в вопросе помощи Украине. «Внутри альянса и группы по поддержке Украины так и не смогли договориться о целях помощи Украине», — признал Ланге.

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