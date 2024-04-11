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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Star Wars Outlaws не будет вышек, открывающих карту Следующее приключение Ubisoft в от...

В Star Wars Outlaws не будет вышек, открывающих карту Следующее приключение Ubisoft в от...

В Star Wars Outlaws не будет вышек, открывающих картуСледующее приключение Ubisoft в открытом мире, Star Wars Outlaws, нарушает как минимум одну из проверенных временем традиций компании: взбираться на вышки для открытия мест интересов на карте.

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