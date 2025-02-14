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Политический вестник

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С Киевом ясно. Но как Европу делить будем? Переговоры Путина и Трампа. Между строк

С Киевом ясно. Но как Европу делить будем? Переговоры Путина и Трампа. Между строк

В Сети появилась теория стратегии Дональда Трампа. С Киевом уже всё ясно - а что с Европой? Доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук высказался о прошедших переговорах.

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