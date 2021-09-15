Литий-серная батарея с добавлением сахара обещает в 5 раз большую емкость

Среди множества интересных химических элементов, используемых для батарей следующего поколения, пара литий-сера обладает значительным потенциалом – почти в пять раз большая зарядная емкость по сравнению с популярными литий-ионными батареями.
Среди множества интересных химических элементов, используемых для батарей следующего поколения, пара литий-сера обладает значительным потенциалом – почти в пять раз большая зарядная емкость по сравнению с популярными литий-ионными батареями.
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