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Литий-серная батарея с добавлением сахара обещает в 5 раз большую емкость

Литий-серная батарея с добавлением сахара обещает в 5 раз большую емкость

Среди множества интересных химических элементов, используемых для батарей следующего поколения, пара литий-сера обладает значительным потенциалом – почти в пять раз большая зарядная емкость по сравнению с популярными литий-ионными батареями.

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