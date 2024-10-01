Елена Вяльбе предложила превратить в перел центр Лондона, чтобы российских спортсменов допустили до международных соревнований

Д

Даяна

В некоторой части с Еленой я согласна и это не дикое предложение. Эти кровожадные чудовища стравливают народы, обеспечивая из оружием, сидя у себя дома. Вот чтобы они почувствовали, как это жить на волосок от смерти под ИХ БОМБАМИ, а они обязаны ответить перед миром за все злодеяниями, поэтому и приходит мысль скинуть ИХ БОМБУ на их город.