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Елена Вяльбе предложила превратить в перел центр Лондона, чтобы российских спортсменов допустили до международных соревнований

Елена Вяльбе предложила превратить в перел центр Лондона, чтобы российских спортсменов допустили до международных соревнований

Avia.pro - СМИ Вот и наступил тот момент, когда политическая арена плавно перешла на ледовые трассы и лыжные гонки.

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Комментарии
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ПВ
Плетнев Виталий
В предложении Вяльбе звучит дикое предложение, но не лишенное смысла. Две сброшенные бомбы на Японию навечно сплотило дружбу японского и американского народов.
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4 час.
Д
Даяна
В некоторой части с Еленой я согласна и это не дикое предложение. Эти кровожадные чудовища стравливают народы, обеспечивая из оружием, сидя у себя дома. Вот чтобы они почувствовали, как это жить на волосок от смерти под ИХ БОМБАМИ, а они обязаны ответить перед миром за все злодеяниями, поэтому и приходит мысль скинуть ИХ БОМБУ на их город.
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3 час.
Евгений Высотин
Вы правы,землячка, стаю кровожадных уличных собак можно остановить только выстрелом в упор. Без комментариев.
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2 час.

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