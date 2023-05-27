Танк уничтожил укрытия боевиков ВСУ снайперским огнём (ВИДЕО)

Танк уничтожил укрытия боевиков ВСУ снайперским огнём. Экипажи 10-го отдельного танкового батальона 1-го Донецкого АК продемонстрировали снайперскую точность и прямыми попаданиями уничтожили дом, в котором попытались укрыться украинские нацисты.
Танк уничтожил укрытия боевиков ВСУ снайперским огнём. Экипажи 10-го отдельного танкового батальона 1-го Донецкого АК продемонстрировали снайперскую точность и прямыми попаданиями уничтожили дом, в котором попытались укрыться украинские нацисты.
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