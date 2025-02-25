В народном календаре – Алексей Рыбный. Да, все верно, на столе сегодня должны быть рыбные блюда, а еще эффективным может быть лечение глазных болезней и проработка страхов, в том числе и детских испугов.
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В народном календаре – Алексей Рыбный. Да, все верно, на столе сегодня должны быть рыбные блюда, а еще эффективным может быть лечение глазных болезней и проработка страхов, в том числе и детских испугов.