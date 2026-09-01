В Библиотеке иностранной литературы прошёл фестиваль культур стран Африки

В Библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино состоялся ежегодный фестиваль культур стран Африки, объединивший историко-культурные, образовательные, деловые, игровые и творческие программы.
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