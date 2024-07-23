Ближний Восток: эхо взрывов в Йемене

Тель-Авив ввязывается в очередную войну с непредсказуемыми последствиями. Это стало очевидно после того, как истребители ВВС Израиля обрушились на нефтяные объекты и электростанции в районе порта Ходейда в Йемене.
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