Сила в правде
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Сила в правде

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Зеленский пообещал тысячами дронов остановить Шереметьево, Внуково, Домодедово и Пулково. Что ответил Путин

Зеленский пообещал тысячами дронов остановить Шереметьево, Внуково, Домодедово и Пулково. Что ответил Путин

Вечером 1 сентября Киев предупредил авиакомпании и страховщиков: в небе России дроны станут нормой, хабы Москвы и Петербурга де-факто встанут.

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