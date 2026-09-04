Россия заняла первое место по поставкам газа и нефти в Китай

Россия уверенно занимает первое место по поставкам нефти и газа в КНР. Об этом сообщил президент Владимир Путин в приветствии организаторам и гостям восьмого Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.
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