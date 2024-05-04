Сборная Петербурга взяла серебро на всероссийских соревнованиях по водному поло

Первенство проходило среди юниоров до 21 года Сборная команда Петербурга показала достойные результаты и завоевала серебряные медали на чемпионате России по водному поло, сообщает городской Комитет по физической культуре и спорту.
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