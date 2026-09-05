Без искажений: Крым на картах Equal Earth окрашен в тот же цвет, что и Россия

ООН проголосовала за новый взгляд на мир? В Генеральной Ассамблее ООН произошло событие, которое на первый взгляд касается сугубо технических аспектов географии, но вызвало обсуждение в политических кругах.
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