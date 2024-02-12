Костромские десантники ударили по пехоте ВСУ под Артемовском из ПТРК «Корнет»

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ уничтожил группу пехоты ВСУ в блиндаже к северо-западу западу от Артемовска.
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